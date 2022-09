Redmi A1 vs Realme C30: रेडमी और रियलमी के बजट डिवाइस में कौन बेहतर?

शाओमी ने आज भारत में Redmi 11 Prime 5G और Redmi 11 Prime 4G के साथ एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi A1 लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन 6,499 रुपये में HD+ स्क्रीन, 8MP बैक कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स लेकर आता है। भारत में इस डिवाइस का सीधा मुकाबला रियलमी के बजट स्मार्टफोन Realme C30 से होगा। यह डिवाइस भी 5000mAh बैटरी, 8MP बैक कैमरा और HD+ कैमरा से लैस है। हम यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, ताकि आप खरीदारी करने से पहले सही डिवाइस का चुनाव कर सकें। Also Read - Redmi A1 हुआ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन समेत सब कुछ

कीमत: Redmi A1 स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये है। यह डिवाइस 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में आता है। Realme C30 का 2GB + 32GB वेरिएंट 7,499 रुपये का है। यह स्मार्टफोन 3GB + 32GB वेरिएंट में भी मौजूद है, जिसकी कीमत 8,2999 रुपये है। Also Read - Redmi 11 Prime 5G और 4G भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी समेत मिल रहे ये धांसू फीचर्स

स्क्रीन: Redmi A1 में 6.52-इंच की HD+ स्क्रीन मिलती है और Realme C30 में 6.5-इंच की HD+ स्क्रीन है। दोनों फोन का डिस्प्ले 1600 x 720 पिक्सल रेजलूशन, 20:9 ऐस्पेक्ट रेषियो और 120Hz टच सैम्पलिंग रेट मिलता है।

प्रोसेसर: Redmi A1 स्मार्टफोन में 12nm MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिलता है, जिसे IMG PowerVR GPU के साथ पेयर किया गया है। Realme C30 स्मार्टफोन में 12nm Unisoc Tiger T612 प्रोसेसर मिलता है, जिसे Mali-G57 GPU के साथ पेयर किया गया है।

