Redmi India ने टीज किया एक नया बजट स्मार्टफोन, जल्द हो सकता है लॉन्च

Redmi India ने इस महीने की शुरुआत में अपने बजट स्मार्टफोन Redmi 9 Prime को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को 24 अगस्त को Amazon India और कंपनी के आधिकारिक ई-स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद कंपनी अब इस सीरीज के एक और बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपने इस नए स्मार्टफोन को टीज किया है। Also Read - Xiaomi के पांच कैमरे वाले दमदार स्मार्टफोन की सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

Twitter पर टीज किए स्मार्टफोन में कंपनी ने Redmi के कई स्मार्टफोन्स Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 और Redmi 9 Prime को लिस्ट किया है। इन स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च किया जा चुका है। अब कंपनी अपने Redmi 9 सीरीज के एक और स्मार्टफोन को लॉच करेगी, जिसे टीज किया गया है। Also Read - Redmi Note 9 Pro Max की सेल आज, डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं कई बेनिफिट्स

Here’s our 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ checklist 👉 Also Read - Redmi Smart TV Max 98 की 1660 यूनिट्स एक दिन में बिकी, जानिए क्या है खास

✅ 12th March, 2020: #RedmiNote9ProMax & #RedmiNote9Pro

✅ 20th July, 2020: #RedmiNote9

✅ 4th August, 2020: #Redmi9Prime

❓ XX XXX, 2020: #Redmi _ ?

Can you guess what’s next? 😉

🔁 RT & gear up for 9️⃣! pic.twitter.com/wVYrIHyfZr

— Redmi India – #Redmi9Prime (@RedmiIndia) August 19, 2020