Redmi K50i 5G भारत में 20 जुलाई को लॉन्च होगा। रेडमी के इस फोन के कई स्पेसिपिकेशन्स पहले ही सामने आ चुके हैं। हालांकि, पहले आई सभी जानकारियां ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई थी। रेडमी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके प्रोसेसर की जानकारी रिवील की है। कंपनी ने ट्वीट में बताया कि इसमें MediaTek Dimensity 8100 SoC चिपसेट यूज होगा। कुछ दिन पहले ही रेडमी ने इस फोन का AnTuTu स्कोर शेयर किया था। कंपनी का दावा है कि यह कई फ्लैगशिप फोन के मुकाबले फास्ट प्रोसेस करेगा।

AnTuTu बेंचमार्क पर Redmi K50i 5G को 8,22,274 पॉइन्ट मिले हैं। वहीं, एप्पल के प्रीमियम फोन iPhone 13 को यहां 7,82,653 पॉइन्ट मिले थे। इस हिसाब से इस फोन को iPhone 13 के मुकाबले 39,000 पॉइन्ट ज्यादा मिले हैं। iPhone 13 में A15 Bionic चिपसेट दिया गया है।

Redmi K50i 5G दो स्टोरेज वैरिएंट्स के साथ मार्केट में आ सकता है। इसमें 6GB RAM + 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB RAM+ 256 GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोन Redmi Note 11T Pro का अपग्रेड वर्जन हो सकता है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में आ सकता है, जिसमें Quick Silver, Phantom Blue और Stealth Black शामिल हैं। इस फोन के प्रोसेसर के अलावा अन्य कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

⚠️ Special announcement for those who like to live life F̷A̷S̷T̷ 𝙀𝙓𝙏𝙍𝙀𝙈𝙀!#RedmiK50i will come equipped with @MediaTekIndia Dimensity 8100.

Complete the sentence: With an AnTuTu score of ______, #RedmiK50i with #MediaTekDimensity8100 is made for those who #LiveExtreme! pic.twitter.com/iz1tL197HP

— Redmi India | Redmi K50i (@RedmiIndia) July 11, 2022