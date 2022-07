Redmi K50i 5G स्मार्टफोन को Redmi Buds 3 Lite के साथ आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 144Hz डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही फोन MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 5,080mAh की है, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read - अगस्त में दिखेगी Xiaomi Electric Car की पहली झलक, हो जाएं तैयार

दाम की बात करें, तो Redmi K50i 5G फोन की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें फोन का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। वहीं, फोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है। अर्ली ऑफर के तहत 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जिसके बाद फोन को 20,999 रुपये और 23,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

यह फोन तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जो है Phantom Blue, Quick Silver और Stealth Black। फोन की सेल 23 जुलाई से Amazon पर शुरू होगी।

फोन के साथ Redmi Buds 3 Lite को भी लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 1,999 रुपये है। अर्ली सेल में इसे 1,499 में लिया जा सकता है। बड्स की सेल 31 जुलाई से शुरू होगी।

Welcome fun with the #RedmiBuds3Lite:

💯Better Bass

🔒Lock-In Fit Design

🖤Lightweight and Sleek

🔋Faster Charging

📲Quick Touch Response

🎵Up to 18hrs Music Playback

⚡️Type C Compatibility

🔁Bluetooth 5.2

💪IP54, dust & Splash Resistant

🚫Environmental Noise Cancellation pic.twitter.com/zOjThyzduh

