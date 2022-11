Redmi K60 Series से जुड़ी एक और नई लीक सामने आई है, जिसमें इस सीरीज के वेरिएंट्स, प्रोसेसर आदि की जानकारी रिवील हुई है। शाओमी अगले महीने 1 दिसंबर को Xiaomi 13 Series के साथ-साथ इस सीरीज को भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इस स्मार्टफोन सीरीज के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है। रेडमी की यह अपकमिंग ‘किलर’ सीरीज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आ सकती है। आइए, जानते हैं इस सीरीज के बारे में… Also Read - Redmi K60 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन लीक, 5500mAh बैटरी और 64MP कैमरा के साथ होगा लॉन्च!

टिप्सटर केस्पर (Kacper) द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, Redmi K60 Series में तीन डिवाइसेज, Redmi K60, K60 Pro और K60E लॉन्च किए जा सकते हैं। इस सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 दिया जा सकता है। वहीं, प्रो मॉडल नए लॉन्च हुए Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आ सकता है, जबकि K60E में MediaTek Dimensity 9200 दिया जा सकता है।

Xiaomi will release at least 3 devices in Redmi K60 series: K60, K60 Pro, and K60E. K60, codename socrates, uses Snapdragon 8 Gen 2. K60 Pro, mondrian, uses Snapdragon 8+ Gen 1 (don't ask why), and K60E, rembrandt, will use MediaTek CPU (IDK which yet, maybe Dimensity 9200?)

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 25, 2022