Redmi Note 10 Series को अगले महीने 4 मार्च को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने इस स्मार्टफोन सीरीज का रिटेल बॉक्स रिवील किया है। साथ ही, यह भी कंफर्म किया है कि यह सीरीज 108MP कैमरे के साथ आएगी। Also Read - Xiaomi Redmi Note 10 Pro में होगा अलग तरीके का कैमरा, Leak हुआ रिटेल बॉक्स

पिछले दिनों सामने आई लीक रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो इस स्मार्टफोन सीरीज में तीन फोन- Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max लॉन्च किए जाएंगे। इस सीरीज के दोनों हाई एंड मॉडल में 5G नेटवर्क सपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही, इनमें 108MP का रियर कैमरा भी देखने को मिल सकता है। Also Read - Redmi Note 10 Series अगले महीने भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर तक हर बात

Redmi Note 10 के रिटेल बॉक्स में सेट्रली अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले दिया गया है। इसके बैक में एक बड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा सेंसर देखने को मिला है जो 108MP का प्राइमरी कैमरा हो सकता है। इसके अलावा फोन में तीन अन्य लेंस भी दिए गए हैं। कैमरा मॉड्यूल के साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। Redmi Note 10 को Mi 10i की तरह ही गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। फोन के दाहिने तरफ वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है। फोन के बैक में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। यह इसकी ओर ईशारा करता है कि फोन में साइड माउंटेड या फिर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। Also Read - Redmi Note 10 series की दिखी पहली झलक, फीचर्स का भी हुआ खुलासा

As promised here’s the first exclusive look of the all-new #RedmiNote10 series! 🤩#RedmiNote: India’s most-loved Smartphone series! Starting from 1st to now the 10th gen., it’s been a #10on10 journey. 🙏

Love #108MP 📸. RT if you too love this #MadeInIndia phone.

I ❤️ #Redmi pic.twitter.com/fdkRhle0Ka

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 26, 2021