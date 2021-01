Redmi Note 10 Pro 5G Specifications leaked online : चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने Note सीरीज के अगले स्मार्टफोन को जल्द ही लॉन्च कर सकती है। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने Pro को भारत में 48MP क्वाड रियर कैमरा सेट-अप के साथ लॉन्च किया था। कंपनी जल्द ही Redmi Note 10 Pro का ग्लोबल (Global) वर्जन लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है। रेडमी नोट 10 प्रो को सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है। Also Read - Xiaomi लाई 108MP कैमरे वाला सस्ता 5G फोन, जानिए इसके टॉप फीचर्स

चीनी टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ( Chat Station) ने इस स्मार्टफोन की लिस्टिंग डिटेल्स चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट किया है। फोन को मॉडल नंबर M210K6G के नाम से लिस्ट किया गया है। भारतीय टिप्स्टर ने भी इस स्मार्फोन की FCC डिटेल्स अपने ट्विटर ( ) हैंडल पर शेयर की है। Also Read - Xiaomi Mi 10i भारत में लॉन्च, 108MP कैमरे वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन

Redmi Note 10 Pro को इसी मॉडल नंबर के साथ FCC के अलावा ECC, सिंगापुर के IMDA और मलेशियन MCMC सर्टिफिकेशन साइट्स पर भी लिस्ट किया जा चुका है। टिप्स्टर ने लिस्टिंग डिटेल्स के अलावा फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर किए हैं। यह स्मार्टफोन नेटवर्स सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आएगा। फोन पर आधारित पर रन करेगा। हालांकि, टिप्स्टर ने यह साफ नहीं किया कि ग्लोबल वर्जन और भारतीय वर्जन के फीचर्स एक जैसे होंगे या फिर इनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। Also Read - OPPO Reno 5 Pro 5G भारत में 18 जनवरी को होगा लॉन्च, ये हो सकती है कीमत

Can confirm that, this is the Redmi Note 10 Pro 5G!https://t.co/TO76Hw1HkS

