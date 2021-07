Redmi Note 10T 5G इस दिन होगा लॉन्च, मिलेगा 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Redmi पिछले कुछ दिनों से अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज कर रही है। यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अपनी किफायती 5G स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। फोन 20 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। यह डिवाइस कंपनी की नोट 10 सीरीज का नया मेहमान होगा, जिसमें पहले से ही चार फोन- Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10S शामिल हैं। Also Read - Redmi Note 10T 5G फोन की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, दिया गया 48MP का प्राइमरी कैमरा

यह स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तौर पर उपलब्ध रहेगा। इसकी पहले सेल Amazon Prime Days में हो सकती है। कंपनी ने लॉन्च डेट की टीजर इमेज में स्मार्टफोन को भी टीज किया है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो LED फ्लैश के साथ आएगा। रेडमी नोट 10 सीरीज के दूसरे डिवाइसेस की तरह ही इस फोन में भी कैमरा बाईं ओर होगा। इसके साथ ही फोन में छोटा होल पंच कटआउट मिलेगा।

