Redmi Note 10T 5G मंगलवार को भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया। यह Xiaomi Redmi Note 10 Series का पांचवां फोन है। इस सीरीज में Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S और Redmi Note 10 स्मार्टफोन्स पहले से उपलब्ध हैं। रेडमी ब्रांड के इस पहले 5G फोन में 6GB तक रैम, 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं। आइए रेडमी नोट 10टी के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Redmi Note 10T 5G price in india and sale date

रेडमी नोट 10T 5G स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 4GB RAM+64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM+128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का दाम 15,999 रुपये है। यह फोन की इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कुछ दिनों बाद कंपनी इसकी कीमत बढ़ा सकती है।

शाओमी ने इस स्मार्टफोन के साथ लॉन्च ऑफर भी पेश किया है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके इस फोन को खरीदने पर 1 हजार रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। Redmi Note 10T 5G की सेल 26 जुलाई से शुरू होगी। इसे Amazon, mi.com, Mi Home और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

Xiaomi Redmi Note 10T specifications

रेडमी नोट 10T 5G स्मार्टफोन में 6.5 इंच का FHD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 4GB/6GB RAM ऑप्शन और 64GB/128GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं। फोन के इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें, तो Redmi Note 10T 5G के रियर में तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Xiaomi ने रेडमी नोट 10 सीरीज के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी है। यह बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि फोन के बॉक्स में 22.5W का चार्जर मिलेगा। फोन MIUI 12 पर काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के साइड में दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Redmi Note 10T में Bluetooth v5.1, 3.5mm जैक और USB type C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।