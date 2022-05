Redmi Note 11 Pro Plus 5G में भी आग लगने की घटना सामने आई है। आजकल स्मार्टफोन में आग लगना एक आम बात हो गई है। आय दिन फोन में आग लगने, फोन ब्लास्ट होने, फोन से धुंआ निकलने की खबरें सामने आती रहती है। Also Read - 8GB RAM, 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा और FHD+ AMOLED डिस्प्ले वाले फोन पर मिल रहे भरपूर ऑफर्स, Flipkart से सिर्फ ₹466 प्रति महीने में लाए घर

कुछ दिन पहले एक उड़ती फ्लाइट में किसी पैसेंजर के फोन में आग लगने की खबर आई थी। आज ही इंडोनेशिया से एक Realme स्मार्टफोन के फटने की खबर सामने आई और अब रेडमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन में भी आग लगने की खबर सामने आई है।

ट्विटर पर Subhash Makwana नाम के एक यूजर ने एक फोन की जली हुई फोटो पोस्ट की है। इस पोस्ट में यूजर ने लिखा कि, रेडमी इंडिया का फोन Redmi Note 11 Pro Plus 5G खरीदा था, और वो सिर्फ 10 दिन यूज करने के बाद ही ब्लास्ट हो गया। इस ट्वीट में सुभाष ने शाओमी इंडिया को भी टैग किया है।

इस ट्वीट के साथ यूजर ने तीन फोटो को टैग किया है। एक फोटो में फोन का पिछला हिस्सा जला हुआ दिख रहा है। कैमरा वाला हिस्सा और उसके चारों ओर ऊपरी भाग जला हुआ है। इसके अलावा फोन में मौजूद पॉवर बटन वाली साइड भी पूरी तरीके से जली हुई दिख रही है। वहीं फोन का अगला हिस्सा यानी स्क्रीन पूरी येलो कलर की हो गई है।

Mene @RedmiIndia ka phone Redmi note 11 pro plus 5g kharida tha wo sirf 10 din use karne par hi blast ho gaya what is this redmi please help me@XiaomiIndia @yabhishekhd @stufflistings pic.twitter.com/e7hy9OwqEh

— Subhash makwana (@Subhash4makwana) May 1, 2022