Redmi Note 11 सीरीज भारत में काफी पॉपुलर है। अगर आप जल्द ही इस सीरीज के तहत नया फोन लेने की सोच रहे थे, तो आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए। दरअसल, जल्द ही कंपनी भारतीय मार्केट में इस सीरीज के तहत एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसकी जानकारी लेटेस्ट लीक में सामने आई है।

टिप्सटर Kacper Skrzypek ने जानकारी दी है कि Redmi कंपनी Redmi Note 11 सीरीज के तहत जल्द ही नया फोन लेकर आने वाली है। इस फोन का नाम कथित रूप से Redmi Note 11 SE होगा। टिप्सटर ने इस मोनिकर को MIUI code में स्पॉट किया है।

Also Read - 6000mAh बैटरी, 8GB RAM और 50MP कैमरा वाले Redmi 10 Power को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा बंपर Discount

More confusion is coming? Looks like that device will be released in India too. As Redmi Note 11 SE, entirely different device that RN11SE for China. pic.twitter.com/DOEWtjajMa

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 29, 2022