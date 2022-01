Redmi Note 11S स्मार्टफोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने ट्वीट करके इसी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। साथ ही Xiaomi India की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी गई है। लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने रेडमी नोट 11S का टीजर पोस्टर भी जारी किया है। इससे फोन के रियर लुक और कैमरा सेटअप का भी खुलासा हो गया है। Also Read - 5020mAh बैटरी, 108MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Redmi Note 10 Pro Max पर बंपर ऑफर, 797 रुपये महीने में लाएं घर

रेडमी नोट 11एस स्मार्टफोन भारत में 9 फरवरी को लॉन्च होगा। यह भारतीय बाजार में Redmi Note 11 series का दूसरा स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी ने Redmi Note 11T 5G को लॉन्च किया था, जो अभी रेडमी नोट 11 सीरीज का इकलौता फोन है। Also Read - 64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 33W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 11 Lite NE 5G पर Sale में 5 हजार रुपये का Discount, सस्ती EMI पर भी खरीदने का मौका

January 24, 2022