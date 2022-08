हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि Redmi Note 11SE जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। वहीं, अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट रिवील कर दी गई है। लॉन्च के बाद यह फोन खरीद के लिए Flipkart पर उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर दिया है। Also Read - Xiaomi 13 Series जल्द हो सकती है लॉन्च, मिलेगा यह चिपसेट

Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Redmi Note 11SE स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म की है। भारत में यह फोन 26 अगस्त यानी शुक्रवार को लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ लॉन्च डेट ही नहीं बल्कि फोन की सेल डेट भी रिवील कर दी गई है।

All SEt for the new performer on the block. 😎

All SEt for the new performer on the block. 😎

The stunning #RedmiNote11SE arrives on 26th August.

