Redmi Note 12 5G Series को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। शाओमी ने अपकमिंग रेडमी नोट सीरीज का पोस्टर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से टीज किया है। टीज किए गए पोस्टर में फोन के कैमरा मॉड्यूल की झलक दिखाई गई है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से फोन के फीचर्स का हिंट भी दिया है। रेडमी ने इस स्मार्टफोन सीरीज को पिछले महीने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। Redmi Note 12 5G सीरीज में तीन फोन Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro+ 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। Also Read - 200MP कैमरा के साथ Redmi Note 12 सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च, डिटेल्स लीक

रेडमी ने चीनी बाजार में Redmi Note 12 Explorer Edition भी लॉन्च किया था। भारत में यह एडिशन आएगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। पिछले दिनों आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi Note 12 Pro+ में 200MP कैमरा, 12GB RAM जैसे जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है। आइए, जानते हैं रेडमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज के बारे में… Also Read - शानदार फीचर्स के साथ Redmi के दो 'धाकड़' स्मार्टफोन जल्द लेंगे ग्लोबल बाजार में एंट्री! लॉन्च से पहले IMEI डेटाबेस पर हुए लिस्ट

The legacy is about to get 12 🆃🅸🅼🅴🆂 𝚋𝚒𝚐𝚐𝚎𝚛, 𝚏𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛, 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁 amazing with the most noteworthy phone of the year. ♥️ Also Read - POCO X5 5G में मिलेंगे Redmi Note 12 5G से बेहतर फीचर्स, जल्द भारत में होगा लॉन्च

The #RedmiNote12 5G series is not just a note it’s the #SuperNote. 🤩

Get Notified: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/xDCmTKZwgU

— Redmi India (@RedmiIndia) December 7, 2022