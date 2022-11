स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने हाल ही में Redmi Note 12 सीरीज के तहत Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro+ 5G को चीन में लॉन्च किया था। अब सीरीज के दो हैंडसेट Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro+ को सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे फोन्स की ग्लोबल लॉन्चिंग का संकेत मिल रहा है। यह जानकारी टिप्सटर Mukul Sharma ने ट्विटर पर साझा की है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM, 120W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 11i HyperCharge 5G पर जबरदस्त ऑफर, मिलेगा 1500 रुपये का Instant Discount

मिलेगा NFC का सपोर्ट

टिप्सटर के ट्वीट को देखने पता चलता है कि Redmi Note 12 Pro (मॉडल नंबर 22101316G) और Redmi Note 12 Pro+ (मॉडल नंबर 22101316UG) IMDA साइट पर लिस्ट है। लिस्टिंग के अनुसार, दोनों फोन्स में 5G और NFC का सपोर्ट मिलेगा। वहीं, रेडमी के हैंडसेट्स को जल्द ही भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च किया जा सकता है।

Redmi Note 12 Pro+ भारत में इस नाम से हो सकता है लॉन्च

टिप्सटर Kacper Skrzypek ने हाल ही में दावा किया कि Redmi Note 12 Pro+ को भारत में Xiaomi 12i HyperCharge के नाम से पेश किया जाएगा। यह फोन Xiaomi 11i HyperCharge का अपग्रेडेड मॉडल होगा और इसके फीचर्स चीनी वेरिएंट से अलग हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक रेडमी नोट 12 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई सूचना नहीं दी है।

Redmi Note 12 Pro+ की स्पेसिफिकेशन्स

रेडमी नोट 12 प्रो प्लस स्मार्टफोन 6.67 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें पावर के लिए MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, स्मार्टफोन में 200MP सेंसर के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। जबकि फोन के फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

बैटरी डिटेल

Redmi Note 12 Pro+ में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फोन Android 12 बेस्ड MIUI 13 skin out of the box पर काम करता है।