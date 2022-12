Redmi Note 12 Pro+ 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह स्मार्टफोन अक्टूबर महीने में Redmi Note 12 सीरीज के हिस्से के तौर पर चीन में लॉन्च किया गया था। इस सीरीज में Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ और Redmi Note 12 Pro Explorer Edition स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। हालांकि, भारत में कंपनी ने केवल रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5जी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठाया है। Also Read - Redmi Note 12 5G सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट लीक, 200MP के साथ आएगा यह फोन

Xiaomi के स्वामित्व वाली कंपनी Redmi ने अपने ऑफिशियल इंडियन ट्विटर हैंडल के जरिए Redmi Note 12 Pro+ 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन भारत में अगले साल 5 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5जी भारत में इस सीरीज का सबसे प्रीमियम डिवाइस होगा। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी इसका 200MP का तगड़ा कैमरा है।

— Redmi India (@RedmiIndia) December 12, 2022

Greatest ever 𝙧𝙚𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣 on a smartphone camera = #RedmiNote12 Pro+ 5G! 🎉

This 𝟐𝟎𝟎𝐌𝐏 camera on the #SuperNote is the only camera you’ll ever need. 😉

P.S. Your 𝟏𝟐:𝟏𝟐 wish is about to come true on 05.01.2023!🤩

Stay tuned: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/u6wN6jN8M9

— Redmi India (@RedmiIndia) December 12, 2022