चीन की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi ने नोट 12 लाइनअप के Redmi Note 12 Pro का स्पीड एडिशन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इस फोन का डिजाइन शानदार है और इसमें 108MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, इस फोन को अन्य स्मार्टफोन बाजारों में POCO X5 Pro के नाम से पेश किया जा सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक स्पेशल एडिशन की अन्य मार्केट में एंट्री को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

मिलते हैं ये शानदार फीचर

OLED डिस्प्ले

Snapdragon 778G प्रोसेसर

108MP कैमरा

16MP सेल्फी कैमरा

5000mAh की बैटरी

67W फास्ट चार्जिंग

Redmi Note 12 Pro का स्पीड एडिशन Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ आता है। स्मूथ और सीमलेस फंक्शनिंग के लिए LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 5000mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसे 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।

कैमरा सेक्शन

फोटोग्राफी के लिए स्पीड एडिशन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 108MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है। सेल्फी के लिए डिवाइस के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है।

डिस्प्ले डिटेल

कंपनी ने इस हैंडसेट में 6.67 इंच का Full HD+ OLED डिस्प्ले दिया है। इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। इसका डिस्प्ले 900 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। वहीं, यह हैंडसेट Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

अन्य फीचर्स

स्पीड एडिशन को IP53 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह फोन वॉटर रसिस्टेंट है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6, 3.5mm हेडफोन जैक और USB टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

कितनी है कीमत

Redmi Note 12 Pro Speed Edition चीन में तीन स्टोरेज ऑप्शन 6GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB में उपलब्ध है। इनकी कीमतें क्रमश: 1699 चीनी युआन (लगभग 20,200 रुपये), 1799 चीनी युआन (लगभग 21,400 रुपये) और 1999 चीनी युआन (लगभग 23,800 रुपये) है। इसे ग्राहक ग्रीन, ब्लैक और ब्लू कलर में खरीद सकते हैं।