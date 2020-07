Redmi Note 9 भारत में 5 कैमरा, 5020mAh बैटरी के साथ जल्द होगा लॉन्च, Xiaomi ने किया टीज

Xiaomi (शाओमी) ने भारत में अपने ट्विटर हैंडल से Redmi Note 9 को टीज करना शुरू कर दिया है। कंपनी आने वाले दिनों में इस स्मार्टफोन को पेश कर सकती है। Redmi India ने एक ट्विट करके इस बात की पुष्टि की है कि Redmi Note 9 को जल्द ही पेश किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन के लिए कोई भी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। आपको याद दिला दें कि Xiaomi ने अप्रैल में एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट में Redmi Note 9 को पेश किया था।

इस फोन में कंपनी ने 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया है। साथ ही फोन में 5,020mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। कंपनी ने इस फोन को $199 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया था, जो भारतीय रुपये में 14,900 रुपये होते हैं। हम आपको यहां इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Redmi K20 Pro को 13 जुलाई तक 2 हजार कम में खरीदें , 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 4 कैमरा है फोन में

Fasten your seatbelts and get set for an all new BEAST from the #Redmi family 🙌 Also Read - शाओमी तैयार कर रही दो नए स्मार्टफोन, लगा होगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा

Undisputed speed, undisputed performance- the #UndisputedChampion is coming soon! ⚡

Can you guess what we’re hinting at? 😉

👉 RT this tweet and head here to get notified: https://t.co/XYxRbFgKft pic.twitter.com/40uAHi8pY0

— Redmi India (@RedmiIndia) July 9, 2020