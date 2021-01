Redmi Note 9T 5G स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, जानें इसकी खास बातें

Note 9T स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने वाला है। रेडमी नोट 9 सीरीज के तहत आने वाले इस फोन को जल्द लॉन्च किया जाएगा। ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट के साथ कंपनी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिससे फोन की झलक मिलने के साथ ही इसकी कुछ डीटेल का भी पता चला है। Also Read - Mi 10i price in India: आ रहा Xiaomi का 108MP कैमरे वाला धांसू फोन, यहां जानें पूरी डीटेल

शाओमी ने ट्वीट में कहा है, 'क्या आप रेडमी नोट यूजर हैं? ब्रांड न्यू 9T जल्द आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? #ReadySet5G' ट्वीट से साफ है कि यह 5जी स्मार्टफोन है। साथ में पोस्ट की गई तस्वीर से साफ हुआ है कि रेडमी का यह नया फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा। वॉल्यूम बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की राइट साइड में मिलेगा।

Are you a Redmi Note user? Also Read - भारत में 5G लॉन्च करने की तैयारी, टेलिकॉम कंपनियों ने नए स्पेक्ट्रम बैंड के लिए DoT पर बनाया दबाब

The brand new #RedmiNote9T is coming soon!

Are you ready?#ReadySet5G pic.twitter.com/dtlYpgiHv6

— Xiaomi (@Xiaomi) January 4, 2021