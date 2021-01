Redmi Note 9T 5G की लॉन्च डेट आई सामने, इन जबरदस्त फीचर्स के साथ बजट रेंज में होगा पेश

अपने एक और बजट स्मार्टफोन Redmi Note 9T 5G को ग्लोबली लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन को 8 जनवरी को पेश किया जाएगा। Xiaomi ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके लॉन्च डेट का खुलासा किया है। यह स्मार्टफोन चीन में पिछले महीने लॉन्च हुए Pro 5G का ग्लोबल वेरिएंट होगा। रेडमी नोट 9T 5G का लॉन्च इवेंट 8 जनवरी GMT 20:00 (भारतीय समय अनुसार रात के 1:30 बजे) आयोजित किया जाएगा। कंपनी इसे वर्चुअल इवेंट के जरिए ही लॉन्च करेगी। इसके लॉन्च इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से लाइवस्ट्रीम ( ) किया जा सकेगा। Also Read - Xiaomi Mi 10i भारत में लॉन्च, 108MP कैमरे वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन

Redmi Note 9T कंपनी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन हो सकता है। इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 25,000 रुपये के आस-पास हो सकती है। फोन को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं इसके बारे में कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं की गई है। Xiaomi आज भारत में अपने सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। Also Read - Xiaomi के इस स्मार्टफोन में आई खराबी, फ्री में ठीक करेगी कंपनी

Stay tuned for the brand new #RedmiNote9T launch event on January 8th, at 20:00 (GMT+8). Also Read - OPPO Reno 5 Pro 5G भारत में 18 जनवरी को होगा लॉन्च, ये हो सकती है कीमत

Also, we have #MoreThanPhones surprise for you. #ReadySet5G pic.twitter.com/lcSxlhFxZu

— Xiaomi (@Xiaomi) January 4, 2021