शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite ने अपनी पहली सेल में हासिल किया ये मुकाम, अगली सेल 15 नवंबर को होगी

शाओमी ने आज अपनी नई Y सीरीज के अंदर आने वाले बजट स्मार्टफोन Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite को पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध कराया था। पहली बार सेल के लिए उपलब्ध हुए दोनों ही फोन के डेढ़ लाख यूनिट को महज 3 मिनट में अमेजन इंडिया और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Mi.com पर सेल किया गया। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

इस बात की जानकारी शाओमी इंडिया के हैड और शाओमी के वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने दी है। मनु कुमार जैन ने ट्विट कर कहा कि महज 3 मिनट में शाओमी Redmi Y1 और Y1 Lite के डेढ़ लाख यूनिट सेल हुए। उन्होंने ट्वीट कर मी फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। इतना ही नहीं उन्होंने दोनों स्मार्टफोन के लिए अगली सेल की जानकारी भी दी। इसे भी देखें: जानें आप कैसे बन सकते हैं OnePlus 5T लॉन्च इवेंट का हिस्सा Also Read - Xiaomi 12 Ultra स्मार्टफोन 4860mAh बैटरी के साथ हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

