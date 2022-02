गूगल Pixel 2 XL P-OLED स्क्रीन में आई बर्न-इन की समस्या

गूगल द्वारा हाल ही में पेश किए गए Pixel 2 और Pixel 2 XL के रिव्यू काफी हद तक अच्छे सामने आए हैं। लेकिन, कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो इसके बड़े वेरिएंट में स्क्रीन को लेकर समस्या सामने आ रही है। इस समस्या को इस्तेमाल कर रहे यूजर्स द्वारा बताया गया है, जिन्होंने इस फोन के साथ कुछ ही हफ्ते गुजारे हैं। रिव्यूवर्स ने नोटिस किया कि XL वेरिएंट पर स्क्रीन पर बर्न-इन की समस्या आ रही है। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

इस रिपोर्ट को सबसे पहले Android Central's Alex Dobie ने बताया। नेविगेशन बटन के उपर का आधा हिस्सा ग्रे बैकग्राउंड का हो जा रहा है। बॉटम की ओर देखने पर देखा गया कि इसमें कुछ आउटलाइन शो हो रही हैं। Dobie का कहना है कि उन्होंने इस स्मार्टफोन को पूरे 7 दिन इस्तेमाल किया और उसके बाद इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या को ट्विट कर बताने के बाद सामने आया कि कई और इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

That’s some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017