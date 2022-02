Samsung के इन स्मार्टफोंस को मिल सकता है एंड्राइड 8.0 Oreo अपडेट, लिस्ट हुई लीक

Google ने आधिकारिक तौर पर एंड्राइड 8.0 Oreo को तीन महीने पहले पेश किया था। हालाँकि इस नए लेटेस्ट OS के अपडेट को अभी भी बहुत से बड़े स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के डिवाइस पर आना बाकी है। सैमसंग भी इसी लिस्ट में शामिल है इसके भी स्मार्टफोन्स को अभी एंड्राइड Oreo मिलना बाकी है। हालाँकि सैमसंग गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस स्मार्टफोन को Oreo का बीटा अपडेट दिया था। हालाँकि अभी भी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इस लिस्ट में दिए गए किन डिवाइस को एंड्राइड Oreo का अपडेट मिलने ही वाला है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

Weibo यूजर 'i ice universe' ने सैमसंग स्मार्टफोंस की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें एंड्राइड Oreo मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि एंड्राइडओएस.इन के अनुसार इस यूजर का लीक्स को लेकर एक बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। हालाँकि फिर भी इस खबर को आपको आटे में नमक की तरह ही लेना चाहिए।

इस लिस्ट के अनुसार लगभग 36 सैमसंग फोंस को एंड्राइड Oreo का अपडेट मिल सकता है, इस लिस्ट में सैमसंग के लगभग दो साल पुराने सैमसंग गैलेक्सी S6 और S6 एज स्मार्टफोन होने वाले हैं। इसके अलावा अगर गैलेक्सी A सीरीज की चर्चा करें तो इस लिस्ट में गैलेक्सी A5, Galaxy A7 और Galaxy A3 के 2018 एडिशन भी शामिल हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जब यह स्मार्टफोन लॉन्च किये जायेंगे उस समय इन्हें एंड्राइड Oreo के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।

इसके अलावा अगर हम लॉन्च हो चुके सैमसंग स्मार्टफोंस की चर्चा करें तो इस लिस्ट में A सीरीज से Galaxy A5, Galaxy A7 और Galaxy A3 2017 एडिशन भी आते हैं। इसके अलावा J सीरीज से इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी J6 2016, Galaxy J7 Pro, Galaxy J5 Pro और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्मार्टफोंस भी इस लिस्ट में आते हैं जो Galaxy On सीरीज के हैं, साथ ही कुछ गैलेक्सी Tab सीरीज के भी हैं।

अभी हाल ही में OnePlus ने अपने OnePlus 3 और OnePlus 3T स्मार्टफोंस के लिए एंड्राइड नौगट को जारी किया था। इसके अलावा ऐसा भी सामने आ रहा है कि जल्द ही कंपनी अपने OnePlus 5 स्मार्टफोन को भी यह अपडेट दे सकती है।

