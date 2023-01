Samsung Galaxy Z Fold 5 को लेकर नई जानकारी सामने आई है कि इस फोन में आखिरकार Water Drop Hinge का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मदद से फोल्ड होने वाले क्रीज को कम करने में मदद मिलेगी और फोन ज्यादा आकर्षक नजर आएगा। मौजूदा फोल्ड फोन के हिंज ज्यादा बड़े हैं और कंपनी इसे लंबे समय से छोटा करने पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी टिप्स्टर Ice Universe ने शेयर की है। Also Read - Samsung लाया फोल्ड और स्लाइड वाला डिस्प्ले, जानें कंपनी की प्लानिंग

Water Drop Hinge अपकमिंग स्मार्टफोन को पानी से ज्यादा बेहतर प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा और इसे ड्रॉपलेट हिंज भी कहा जाता है। इस हिंज को सबसे पहले साल 2019 में पेश किया जा चुका है। xda-developers ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि अपकमिंग फोल्ड फोन मौजूदा वर्जन की तुलना में ज्यादा आकर्षक नजर आएगा। मौजूदा डिजाइन में स्मार्टफोन फोल्ड होने के बाद U Design होता है। रिपोर्ट में दावा किया है कि लेटेस्ट डिजाइन के चलते इस अपकमिंग मोबाइल को वॉटर रेसिस्टेंट IP रेटिंग मिलेगी।

टिप्स्टर के मुताबिक, Galaxy Z Fold 5 स्मार्टफोन को आखिरकार न्यू प्रकार का हिंज प्राप्त हुआ है। इसकी मदद से सैमसंग को अपने डिवाइस को अंदर से सूखा रखने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी इस स्मार्टफोन की IP certification को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। IP रेटिंग से संबंधित जानकारी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।

Samsung Electronics plans to apply the “droplet” hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a “dumbbell” hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here.

— Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023