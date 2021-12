Samsung Galaxy A03 Core स्मार्टफोन सोमवार, 6 दिसंबर को लॉन्च हो गया। यह एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जिसे सिर्फ एक वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। Galaxy A03 Core में 6.5-इंच Infinity-V डिस्प्ले, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए आपको सैमसंग के इस सस्ते स्मार्टफोन की कीमत और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Samsung Galaxy S21 FE अगले महीने हो सकता है लॉन्च, 64MP कैमरा के साथ मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy A03 Core की कीमत

सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर को 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 7,999 रुपये है। फोन ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन को रिटेल स्टोर्स, Samsung.com और लीडिंग ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा जा सकता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy A22 5G पर Discount, Flipkart से बेहद कम EMI पर खरीदने का मौका

Samsung Galaxy A03 Core के स्पेसिफिकेशन्स

गैलेक्सी A03 कोर में 6.5-इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो HD+ रेजलूशन के साथ आता है। डिस्प्ले में वॉटर-ड्रॉप नॉच दी गई है, जिसमें सेल्फी कैमरा है। फोन Unisoc SC9863A SoC के साथ आता है। इसमें 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S21 FE आखिर कब होगा भारत में लॉन्च? कलर, स्पेसिफिकेशन्स समेत कई डिटेल हुए लीक

कैमरे की बात करें, तो सैमसंग के इस सस्ते स्मार्टफोन के रियर में 8 मेगापिक्सल का सिर्फ एक कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है।

Galaxy A03 Core में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन Android 11 Go Edition पर आधारित Samsung के One UI 3.0. Android Go 11 पर काम करता है।