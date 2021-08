Samsung Galaxy A03s को आज लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन में कंपनी ने 6.5 इंच Infinity-V डिस्प्ले, 13MP ट्रिपल रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी, ऑक्टा-कोर मीडियाटेक पी35 चिपसेट समेत मैट टेक्सचर्ड डिजाइन और कुछ इनोवेटिव फीचर्स दिए हैं। आइए हम सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Deal of the Day: स्मार्टफोन समेत इन आइटम्स पर मिल रहा डिस्काउंट, जानें ऑफर डिटेल

इस फोन का पहला वेरिएंट 3GB+32GB वाला है, जिसकी कीमत 11,499 रुपए है। वहीं इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB+64GB वाला है, जिसकी कीमत 12,499 रुपए है। यह फोन Samsung की आधिकारिक वेबसाइट के साथ सभी लीडिंग ऑनलाइन पॉर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन की शुरुआती बिक्री पर आईसीआईसीआई बैंक कार्ड वालों को 1000 रुपए का कैशबैक भी मिल सकता है। यह फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। Also Read - Samsung Galaxy A52s 5G का सपोर्ट पेज भारत में हुआ लाइव, जानें डिटेल

स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy A03s में सैमंसग ने 6.5 इंच का एचडी प्लस टीएफटी इनफिनिटी-वी डिस्प्ले दिया है, जिसका ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। कंपनी का दावा है कि यह डिस्प्ले यूजर्स को एक शानदार व्यूइंग एक्सपीरिंयस देगा। यह स्लिक बॉडी डिजाइन के साथ आता है जो कंफर्मेटबल हैंड ग्रिप के साथ आता है। Also Read - 7000mAh बैटरी, 64MP बैक, 32MP कैमरे वाले धांसू स्मार्टफोन Samsung Galaxy F62 की खरीद पर 2500 रुपये का कैशबैक

इस फोन में Octa-Core MediaTek Helio P35 चिपसेट दिया गया है, जो 4GB तक के रैम सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोसेसर के साथ मल्टीपल ऐप्स यूज करने के बाद भी आपका फोन काफी स्मूद काम करेगा। इस फोन के स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Galaxy A03s एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड OneUI 3.1 Core पर काम करेगा, नाइट मोड के साथ-साथ अलग-अलग व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रॉवाइड करता है। ​यह एक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।

इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13MP का है। वहीं दूसरा कैमरा 2MP के मैक्रो लेंस के साथ आता है जबकि तीसरा कैमरा भी 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आता है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है।