Samsung Galaxy A14 5G स्मार्टफोन को कंपनी के लेटेस्ट बजट फोन के रूप में लॉन्च किया गया है। जैसे कि नाम से समझ आता है सैमसंग गैलेक्सी ए14 5जी फोन मौजूदा Samsung Galaxy A13 का सक्सेसर है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB RAM और 13MP कैमरा के साथ 8000 से कम में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F04 फोन, तस्वीरों में देखें First Look और जानें सभी फीचर्स

Samsung Galaxy A14 5G Price

कंपनी ने Samsung Galaxy A14 5G फोन को अभी अमेरिका व यूरोपियन देशों में लॉन्च किया है। हालांकि, जल्द ही यह भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। कीमत की बात करें, तो कंपनी ने फोन को सिंगल 6GB + 128GB स्टोरेज में पेश किया है। अमेरिका में फोन की कीमत $200 (लगभग 16,500 रुपये) है, वहीं यूरोप में इसकी शुरुआती कीमत EUR 229 (लगभग 20,100 रुपये) है। कंपनी ने इस फोन को ब्लैक, सिल्वर, डार्क रेड और लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। Also Read - Samsung Galaxy F04 फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 8000 रुपये से भी है कम

Samsung Galaxy A14 5G Specifications

-6.6-inch Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले

-MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर

-6GB RAM

-128GB स्टोरेज

-ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

-5000mAh बैटरी Also Read - Samsung Galaxy A34 5G के स्पेसिफिकेशन लीक, 25W फास्ट चार्जिंग और 48MP कैमरे का साथ होगा लॉन्च!

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी ए14 5जी फोन Android 13 पर काम करता है। इसमें 6.6-inch Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी 90Hz ही है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए सैमसंग फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। कैमरा मॉड्यूल में एलईडी फ्लैश को भी जगह दी गई है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 13MP का कैमरा मिलता है।

फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। कंपनी का दावा है कि फोन को adaptive power-saving मोड पर सिंगल चार्ज पर 3 तीन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।

कनेक्टिविटी के लिए फोन वाई-फाई, एनएफसी और 3.5 हेडफोन जैक मिलता है। फोन का डायमेंशन 167.7 x 78 x 9.1mm और भार 204 ग्राम है।