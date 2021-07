Samsung Galaxy A22 5G की भारतीय कीमत हुई लीक, 19,999 रुपये से होगा शुरु

Samsung ने पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में Samsung Galaxy A22 स्मार्टफोन के 4G और 5G मॉडल लॉन्च किए। पिछले ही महीने कम्पनी ने भारत में भी Galaxy A22 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया मगर इसका 5G मॉडल नहीं उतारा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग Galaxy A22 5G फोन को भारत में अगले महीने लॉन्च करने वाला है और अब एक नई रिपोर्ट इस डिवाइस की कीमत के बारे में खुलासा कर रही है। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale 24 जुलाई से होगी शुरू, इन स्मार्टफोन पर मिलेंगे Top Deals

Samsung Galaxy A22 price

91Mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy A22 5G भारत में दो वेरिएंट में आएगा। इसका 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल 19,999 रुपये का बिकेगा और 8GB रैम + 128GB मॉडल 21,999 रुपये में मिलेगा। चूंकि यह फोन पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है तो हमें इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में पता है।

Samsung Galaxy A22 5G: Specifications, Features

Samsung Galaxy A22 5G में एक 6.6-इंच की FHD+ LCD डिस्प्ले है जो 2400×1080 पिक्सल रेजलुशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर से लैस है जो 7nm प्रोसेस पर बना हुआ चिप है। यह प्रोसेसर Mali G57 GPU के साथ आता है।

इस फोन की बैक पर तीन कैमरा हैं जिनमें से एक 48MP का मेन लेंस है, एक 5MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस है और एक 2MP का डेप्थ सेंसर है। फोन में सामने एक 8MP का सेल्फी शूटर है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है जो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस में 3.5mm जैक है और इसकी साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है।