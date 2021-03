Samsung Galaxy A32 की कीमत हुई लीक, मिलेगा 64MP का कैमरा और दमदार बैटरी

Samsung Galaxy A32 4G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। लॉन्चिंग से पहले इस डिवाइस की कीमत लीक हुई है। टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने 5 मार्च की लॉन्चिंग से पहले इस डिवाइस की कीमत शेयर की है। सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर Galaxy A32 4G का पेज लाइव हो गया है। हालांकि, यह स्मार्टफोन पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। फोन में 90Hz की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Helio G80 चिपसेट, 5000mAh की बैटरी और एंड्रॉयड 11 ओएस मिलेगा। Also Read - World’s most popular Android phone 2020: ये दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड स्मार्टफोन

टिप्स्टर की मानें तो Samsung Galaxy A32 4G की कीमत 21,999 रुपये होगी। यह कीमत डिवाइस के बेस वेरिएंट की है, जिसमें यूजर्स को 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगा। हालांकि, इसके दूसरे वेरिएंट्स की जानकारी नहीं मिली है। Also Read - Samsung Galaxy F62 Open Sale: 7000mAh बैटरी, 64MP कैमरा वाले Smartphone पर Flipkart में मिल रहा 2500 का Discount

Samsung Galaxy A32 4G स्मार्टफोन में 6.4-inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो वॉटरड्रॉप नॉच और 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 800 nits की ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलेगा। Samsung Galaxy A32 4G स्मार्टफोन में MediaTek Helio G80 चिपसेट मिलेगा। इसके अतिरिक्त डिवाइस में 8GB RAM और 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा। Also Read - Top 5 Tablet Under Rs 10000 in India: कम कीमत में दमदार टैबलेट, ये हैं बेस्ट ऑप्शन

हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में आएगा या नहीं। फोन में एंड्रॉयड 11 पर आधारित OneUI मिलेगा। हैंडसेट क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसका मेन लेंस 64MP का होगा। इसके अतिरिक्त डिवाइस में 8MP का वाइड एंगल लेंस, 5MP का डेप्थ सेंसर और 5MP का मैक्रो लेंस मिलेगा।

