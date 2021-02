Samsung Galaxy A52 मार्च में हो सकता है लॉन्च, Price और Specifications हुए Leak

Samsung Galaxy A52 स्मार्टफोन का इंतजार लंबे समय से लोगों को है। यह स्मार्टफोन इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी इस फोन को Galaxy A51 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च करेगी। यह फोन सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो A52 स्मार्टफोन एक अपर मिड-रेंज डिवाइस होगा। इसका मुकाबला और हाल में लॉन्च हुए जैसे डिवाइसेस से होगा। Also Read - Realme X7 Vs Moto G Vs Mi 10i : इन सस्ते 5G स्मार्टफोन में किसमें मिलते हैं बेहतर फीचर?

Launch Date

फिलहाल इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि, टिप्स्टर और लीक रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन मार्च में लॉन्च हो सकता है। Samsung Galaxy A52 के और 5G वेरिएंट लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में कंपनी इसके कौन से वेरिएंट को लॉन्च करेगी इसकी जानकारी नहीं है।

स्पेसिफिकेशन्स (अनुमानित)

लिस्टिंग और लीक्स की मानें तो Samsung Galaxy A52 स्मार्टफोन में 6.5-inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आ सकता है। इस स्मार्टफोन में कंपनी प्रोसेसर दे सकती है, जो और 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। फोन के 5G वेरिएंट का यह बेस मॉडल हो सकता है।

कैमरा कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मुख्य लेंस 64MP का होगा। अन्य सेंसर के बारे में ज्यादा जनकारी नहीं है, लेकिन कंपनी इसमें अल्ट्रा वॉइड सेंसर, एक मैक्रो सेंसर और एक डेप्थ सेंसर दे सकती है। इसके अतिरिक्त डिवाइस में 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। फोन में एंड्रॉयड 11 पर आधारित मिल सकता है।

कीमत (अनुमानित)

Samsung Galaxy A52 स्मार्टफोन की कीमत से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। हालांकि पिछली रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी कीमत 40 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। Galaxy Club की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 459 यूरो (लगभग 40 हजार रुपये) हो सकती है। यह कीमत डिवाइस के बेस वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट + 256GB स्टोरेज की कीमत 509 यूरो (लगभग 45,100 रुपये) हो सकती है। हालांकि यह जानकारी आधिकारिक नहीं है।