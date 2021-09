Samsung ने आखिरकार Galaxy A52s 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसका पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में 64MP क्वॉड कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5G कनेक्टिविटी समेत कई खास गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं। आइए हम आपको इस फोन की कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Deal Of the Day: Samsung के धांसू स्मार्टफोन से लेकर डेस्कटॉप तक पर बंपर ऑफर, बचा सकते हैं 50 हजार तक रुपये

Samsung Galaxy A52s 5G की कीमत 35,999 रुपए से शुरू होती है, जिसमें आपको इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB+128GB मिलेगा। वहीं 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपए है। इस फोन की बिक्री आज से ही शुरू हो रही है। यूजर्स को एचडीएफसी बैंक या सैमसंग अपग्रेड के जरिए पेमेंट करने पर 3000 रुपए का कैशबैक या अपग्रेड बोनस भी मिल सकता है। इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। इनमें Awesome White, Awesome Black और Awesome Violet शामिल हैं।