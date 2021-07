Samsung भारतीय बाजार में अपना एक नया बजट रेंज स्मार्टफोन Galaxy F22 उतारने की तैयारी में है। कंपनी वर्चुअल इवेंट के जरिये आज यानी 6 जुलाई को भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। Also Read - Deal of the Day: आज Amazon और Flipkart पर इन स्मार्टफोन, लैपटॉप और ऑडियो डिवाइसेस पर मिल रहा डिस्काउंट

Samsung Galaxy F22 फोन 2021 में आने वाला कंपनी की F सीरीज का चौथा हैंडसेट होगा। इससे पहले कंपनी Galaxy F62, Galaxy F12 और Galaxy F02s फोन लॉन्च कर चुकी है। लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। आइये जानते हैं कि फोन के लॉन्च इवेंट को कहां देख सकते हैं और इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे।

Samsung Galaxy F22 Launch in India

फोन को वर्चुअल इवेंट में 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। इवेंट को YouTube सहित कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

Samsung Galaxy F22 Expected Price in India

फोन की सटीक कीमत लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 15,000 रुपये के अंदर ही लॉन्च कर सकती है। इसके कुछ वेरिएंट की कीमत 15,000 रुपये से अधिक हो सकती है। फोन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर इस फोन के लिए पेज पहले ही लाइव कर दिया गया है। इससे फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी मिल गई है।

Samsung Galaxy F22 Specifications

Samsung Galaxy F22 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.4 इंच का HD+ AMOLED Display मिलेगा। इसमें सेल्फी कैमरा के लिए Waterdrop Notch दिया जाएगा। स्मार्टफोन में MediaTek Helio G80 SoC मिलने की उम्मीद है। इसमें 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। फोन को अन्य स्टोरेज वेरिएंट में भी उतारा जा सकता है। कंपनी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन Android 11 OS पर चलेगा। फोन में 6,000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद की जा रही है, जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

इसके अलावा इसमें पीछे की तरफ चार कैमरे लगे होंगे। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा शामिल है। फोन में 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth, GPS और USB Type-C पोर्ट मिलेगा। बैटरी को छोड़कर फोन के स्पेसिफिकेशन्स लगभग Samsung Galaxy A22 के समान ही होंगे।