Samsung ने 8 मेगापिक्सल और 3,000mAh बैटरी के साथ पेश किया सबसे सस्ता स्मार्टफोन

Samsung Galaxy M01 Core स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। ये कंपनी का भारत में सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। सैमसंग का यह नया ऑप्शन Galaxy M01 और Galaxy M01s स्मार्टफोन के बाद पेश किया गया है। सैमसंग का यह फोन Galaxy A01 Core स्मार्टफोन का रिब्रांड वर्जन है जिसे कंपनी ने पिछले हफ्ते इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। Samsung Galaxy M01 Core स्मार्टफोन Google की Android Go और सिंगल रियर कैमरा सेंसर के साथ आता है। सैमसंग का यह अफोर्डेबल स्मार्टफोन वेरिएंट में पेश किया गया है।

Samsung Galaxy M01 Core price in India

Samsung Galaxy M01 Core स्मार्टफोन को भारत में 5,499 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। यह कीमत इस स्मार्टफोन के 1GB RAM + 16GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। इसके साथ ही इस फोन का दूसरा वेरिएंट 2GB RAM + 32GB स्टोरोज वेरिएंट को 6,499 रुपये में पेश किया गया है। सैमसंग का यह स्मार्टफोन ब्लैक, ब्लू और रेड तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। सैमसंग का यह अफोर्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग के रिटेल स्टोर, सैमसंग की ई-स्टोर से 29 जुलाई से खरीदा जा सकता है। बता दें कि Samsung Galaxy A01 Core स्मार्टफोन को कंपनी ने इंडोनिशा में 1,099,000 IDR (करीब 5,600 रुपये) में पेश किया था।

Samsung Galaxy M01 Core specifications, features

Samsung Galaxy M01 Core स्मार्टफोन को ड्यूल सिम के साथ पेश किया है, जो कि Android Go और One UI के साथ पेश किया है। यह स्मार्टफोन डार्क मोड और इंटेलीजेंट इनपुट और इंटेलीजेंट फोटोज के साथ पेश किया है। यह स्मार्टफोन 5.3-इंच HD+ TFT डिस्प्ले और क्वार्ड कोर MediaTek 6739 SoC, के साथ 2GB RAM के साथ पेश किया गया है। सैमसंग ने Galaxy M01 Core स्मार्टफोन में 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा सेंसर और LED फ्लैश दिया है। इसके साथ ही इस फोन के फ्रंट में 5-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Samsung Galaxy M01 Core स्मार्टफोन में स्टोरेज के लिए microSD कार्ड स्लॉट दिया है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS/ A-GPS, Micro-USB, और 3.5mm हेडफोन जैक दिया है। सैमंग का यह स्मार्टफोन 3,000mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है जो कि सिंगल चार्ज में 11 घंटे का बैकअप देता है।