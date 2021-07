Samsung Galaxy M21 (2021) Vs Galaxy M21: दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने कल यानि 21 जुलाई को भारतीय बाजार में Galaxy M21 (2021) को लॉन्च किया है। कंपनी ने दावा किया है कि पिछले साल लॉन्च हुए इस फोन के नए Galaxy M21 (2021) में कई अपग्रेड देखने को मिलेंगे। फोन के डिजाइन से लेकर कैमरा सेंसर तक को इंप्रूव किया गया है। साथ ही, Galaxy M21 (2021) को नए कलर ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है। आइए, जानते हैं नए लॉन्च हुए Galaxy M21 (2021) और पिछले साल लॉन्च हुए Samsung Galaxy M21 (2020) में क्या अंतर है? Also Read - Flipkart ने पेश किया नया 3D शॉपिंग फीचर, खरीदने से पहले देख पाएंगे प्रोडक्ट

इंप्रूव्ड डिजाइन

Samsung Galaxy M21 (2021) का डिजाइन पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है। दोनों ही मॉडल के फ्रंट पैनल में 6.4 इंच का AMOLED, FHD+ Infinity-U डिस्प्ले मिलता है। फोन के डिस्प्ले के ऊपर Corning Gorilla Glass का प्रोटेक्शन मिलता है। डिसप्ले का रेजलूशन 1080×2340 पिक्सल है। Also Read - Free Fire Pets: Mr. Waggor से लेकर Dreki तक, ये 5 Pets आसान कर देंगे आपकी जीत

दोनों ही फोन के बैक पैनल में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो फोन के सेंटर में लगा है। हालांकि, कैमरा कन्फिग्यूरेशन और बैक पैनल की फिनिशिंग में अंतर देखने को मिलता है। Galaxy M21 (2021) के तीनों कैमरे वर्टिकली अलाइंड हैं और किसी बॉक्स में नहीं हैं। पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल के तीनों कैमरे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हैं, मगर ये भी वर्टिकली अलाइंड हैं। Also Read - Deals of the Day 22 July: इन स्मार्टफोन पर मिल रहा ऑफर, Flipkart और Amazon पर है बंपर Discount

कैमरा अपग्रेड

Samsung Galaxy M21 (2020) में जहां कंपनी ने इन हाउस GM1 सेंसर का इस्तेमाल किया था, वहीं नए मॉडल में GM2 सेंसर मिलता है। ऑन-पेपर कैमरा कन्फिग्यूरेशन को देखें तो Galaxy M21 (2021) और Galaxy M21 (2020) में एक जैसे ही कैमरे मिलते हैं। दोनों ही डिवाइसेज 48MP के प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ आते हैं। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 20MP का कैमरा मिलता है।

सॉफ्टवेयर अपग्रेड

नया लॉन्च हुए Galaxy M21 (2021) लेटेस्ट Android 11 पर आधारित OneUI 3.1 पर काम करता है। वहीं, Galaxy M21 (2020) के लिए फिलहाल Android 11 रोल आउट नहीं हुआ है। यह फोन Android 10 पर आधारित OneUI 2.0 पर काम करता है।

डिजाइन, कैमरा और सॉफ्टवेयर को छोड़कर दोनों फोन में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेज Exynos 9611 10nm प्रोसेसर पर काम करते हैं। इन दोनों फोन में 6000mAh की Li-ion बैटरी और USB Type C चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन 15W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं।

Samsung Galaxy M21 (2021) और Galaxy M21 (2020) दोनों ही फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में आते हैं। नए लॉन्च हुए मॉडल में Arctic Blue और Charcoal Black कलर ऑप्शन मिलेगा। जबकि, पिछले साल लॉन्च हुआ मॉडल भी ब्लैक और ब्लू कलर में आता है। Galaxy M21 (2021) की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये है वहीं, Galaxy M21 (2020) को कंपनी ने 12,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था।