Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन को भारत में मिल रहा One UI 2.5 का अपडेट

Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन को One UI 2.5 का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने लगा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस अपडेट के साथ ही कंपनी ने अक्टूबर 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी जारी किया है। One UI 2.5 में कई नए फीचर देखने को मिलते हैं। सैमसंग ने इस अपडेट में सैमसंग की-बोर्ड को बेहतर करते हुए नई फंक्शनैलिटी, एसओएस लोकेशन शेयरिंग का विकल्प मैसेज में और कैमरा इंप्रूमेंट किया है। गैलेक्सी एम31 को लगभग एक महीने पहले ही One UI 2.1 का अपडेट भी मिला ही था।

सैमसंग गैलेक्सी एम31 स्मार्टफोन का One UI 2.5 के लिए फर्मवेयर वर्जन M315FXXU2ATJ9 है। फिलहाल सैमसंग के इस स्मार्टफोन को सिर्फ भारत में ही अपडेट मिल रहा है, लेकिन जल्द ही कंपनी इसे वैश्विस बाजार में अपडेट प्रदान कर सकती है। SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक इस अपडेट के साथ कंपनी नवंबर महीने का सिक्योरिटी अपडेट जारी कर रही है, जबकि अन्य रिपोर्ट में अक्टूबर महीने का अपडेट मिल रहा है। One UI 2.5 अपडेट में नई Samsung Keyboard फंक्शनैलिटी मिलती है।

Samsung Galaxy M31 स्पेसिफिकेशन्स

फोन में 6.4-inch स्क्रीन के साथ 15W फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। फोन में FHD+ Super AMOLED infinity-U डिस्प्ले दिया गया है। फोन को 6,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन octa-core Exynos 9611 प्रोसेसर और Mali-G72 MP3 GPU के साथ आएगा। स्मार्टफोन में 6GB LPDDR4x RAM मिलेगा और 128 जीबी तक का स्टोरेज मिलेगा।

स्मार्टफोन में कंपनी ने क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें प्राइमरी सेंसर 64मेगापिक्सल का है, जिसमें f/1.8 अपर्चर दिया गया है। इसका अलावा दूसरा कैमरा 8मेगापिक्सल का है जो वाइड एंगल कैमरा है। तीसरा कैमरा 5मेगापिक्साल का और चौथा सेंसर भी 5मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, यह कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ आता है। इसमें 4K रिकॉर्डिंग के साथ हाइपरलैप्स, स्लो मो और सुपर स्टेडी मोड्स दिए गए हैं।