Samsung Galaxy M42 जल्द हो सकता है लॉन्च, स्पॉट हुई यह खास जानकारी

Samsung Galaxy M42 स्मार्टफोन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है और रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन सैमसंग की गैलेक्सी एम सीरीज में अगला फोन हो सकता है। हालांकि सैमसंग ने अभी तक नए मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन Samsung Galaxy M42 की बैटरी को चीन की 3C (Compulsory Certification of China) का सर्टिफिकेशन मिल गया है। इस फोन की बैटरी का मॉडल नंबर EB-BM425ABY है और इसे BIS (Bureau of Indian Standards) का सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। Also Read - Samsung Galaxy M12 का 3D रेंडर आया सामने, स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक

रिपोर्ट्स की मानें तो BIS सर्टिफिकेशन से इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग का संकेत मिलता है। सैमसंग के इस फोन में भी हमें 64-megapixel का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। वहीं 3C की लिस्टिंग के मुताबिक स्मार्टफोन की बैटरी का मॉडल EB-BM425ABY और इसकी रेटेड कैपेसिटी 5,830mAh है। जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि Samsung Galaxy M42 स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। Also Read - Vivo X60, Vivo X60 Pro का लाइव इमेज हुआ लीक, जानें संभावित कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy M42 की बैटरी हुई स्पॉट

MySmartPrice की रिपोर्ट के मुताबिक, 3C वेबसाइट पर स्पॉट की गई सर्टिफिकेशन डिटेल्स को ही BIS सर्टिफिकेशन पोर्टल पर भी देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे यूरोपीय इंस्पेक्शन कंपनी DEKRA से भी सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। BIS सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि Samsung Galaxy M42 स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि सैमसंग ने स्मार्टफोन के ग्लोबल या इंडिया लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। Also Read - Samsung Galaxy A42 5G का चिपसेट हुआ रिवील, जानें कीमत और फीचर्स

पिछले साल सितंबर में SamMobile ने रिपोर्ट में बताया था कि Galaxy M42 स्मार्टफोन मॉडल नंबर SM-M425F के साथ लॉन्च हो सकता है। इस स्मार्टफोन में 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। गैलेक्सी एम 42 के साथ ही सैमसंग गैलेक्सी M12s की खबर आई थी। माना जा रहा है कि सैमसंग इस फोन पर भी काम कर रही है, जिसका मॉडल नंबर SM-M127F हो सकता है। यह स्मार्टफोन कंपनी की एम सीरीज का एंट्री लेवल मॉडल होगा, जबकि Galaxy M42 कंपनी की ओर से लॉन्च होने वाला नया मिड रेंज स्मार्टफोन होगा।