Samsung Galaxy M51 और Galaxy A31 को मिल रहा One UI 2.5 का अपडेट

और Samsung स्मार्टफोन को .5 का अपडेट नवंबर 2020 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के साथ मिलने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रॉयड 10 पर आधारित यह अपडेट कुछ बदलाव और फिक्स के साथ आता है। One UI 2.5 का अपडेट Galaxy M51 स्मार्टफोन मिस्र, भारत, इराक, रूस और यूक्रेन में मिल रहा है। वहीं Galaxy A31 स्मार्टफोन के लिए यह अपडेट साउथ कोरिया में जारी किया गया है। SamMobile की एक रिपोर्ट के मुताबिक, M51 स्मार्टफोन के लिए जारी One UI 2.5 अपडेट फर्मवेयर वर्जन M515FXXU1BTK4 के साथ आता है। Also Read - Samsung Galaxy A32 5G होगा Android 11 के साथ लॉन्च, होगा कंपनी का पहला स्मार्टफोन

हालांकि स्मार्टफोन के लिए अपडेट फर्मवेयर वर्जन A315NKSU1BTK2 के साथ आता है। वन यूआई 2.5 में कंपनी ने की-बोर्ड सेटिंग को इंप्रूव किया है, बिटमोजी सपोर्ट ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले पर दिया है और गूगल नेविगेशन गेस्चर जैसे को बेहतर किया है। एक बार नोटिफिकेशन मिलने के बाद यूजर्स इस अपडेट को डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप Settings > Software update > Download and install पर जाकर लेटेस्ट साफ्टवेयर डाउनलोड किया जा सकता है। Also Read - Amazon Wow Salary Days: 17990 रुपये में लैपटॉप ले जाएं घर, अन्य प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहा है भारी डिस्काउंट

Samsung Galaxy M51 स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy M51 में 6.7 इंच का SuperAMOLED+ -O डिस्प्ले दिया गया है। इसका डिस्प्ले FHD+ 2400 x 1800 पिक्सल रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ, इसके डिस्प्ले में लोअर पावर कंज्म्पशन फीचर दिया गया है। Also Read - Samsung का एक और सस्ता स्मार्टफोन Galaxy M02 जल्द भारत में होगा लॉन्च

यह स्मार्टफोन पर काम करता है। जिसमें 2.2GHz, 8nm आर्किटेक्चर और Adreno 618 का सपोर्ट है। साथ ही, ये Bosster फीचर के साथ भी आता है। ये LPDPR4X 8 GB तक को सपोर्ट करता है। इसमें 128 GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ आती है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो ये 64MP के IMX 682 प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। इसके प्राइमरी सेंसर का अपर्चर f/1.8 दिया गया है। फोन के बैक में अन्य तीन कैमरे- 12MP, 5MP और 5MP के दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा, स्क्रीन फ्लैश सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसका सेल्फी कैमरा सेंट्रली अलाइंड पंच-होल में फिट किया गया है।