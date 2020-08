Samsung Galaxy M51 का सपोर्ट पेज हुआ लाइव, जानिए क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन को लेकर पिछले कुछ समय से कई अफवाह सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही यह स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन को कंपनी इस साल सितंबर में ही लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन को Federal Communications Commission (FCC) से अमेरिका में और Bluetooth SIG अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। सैमसंग ने इस स्मार्टफोन का सपोर्ट पेज भी लाइव कर दिया है। इस फोन का सपोर्ट पेज सैमसंग रशिया की वेसबसाइट पर लाइव हुआ है। Also Read - सैमसंग ने घटाई Galaxy A51 स्मार्टफोन की कीमत, अब इतना है प्राइस

हालांकि सपोर्ट पेज में गैलेक्सी एम 51 का जिक्र नहीं है। लेकिन सपोर्ट पेज पर M-M515F / DSN दिया गया है, जो मॉडल नंबर है। फिलहाल इस सपोर्ट पेज पर सैमसंग ने किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की है। सपोर्ट पेज लाइव होने से यह तो तय है कि स्मार्टफोन जल्द ही देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों आई लीक रिपोर्ट्स के इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चलता है।

Samsung Galaxy M51 स्पेसिफिकेशन्स (अनुमानित)

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में कंज्यूमर्स को 6.7 इंच का Full HD+ resolution सपोर्ट वाला पंच होल डिस्प्ले मिल सकता है। इस स्क्रीन में यूजर्स को फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है। यानी यह एक एमोलेड डिस्प्ले होगा। यह डिवाइस एंड्रॉयड 10 पर आधारित लेटेस्ट One UI वर्जन के साथ लॉन्च होगी। स्मार्टफोन में Snapdragon 730G प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डिवाइस में 8 जीबी रैम मिलेगी।

Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन में 128 जीबी का स्टोरेज मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनी स्मार्टफोन में 7000 एमएएच की बैटरी दे सकती है। इस बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए कंपनी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे सकती है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। जिसका मुख्य लेंस 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अतिरिक्त डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया जा सकता है। हालांकि इन स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।