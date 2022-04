सैमसंग का 108MP कैमरा वाला सबसे सस्ता फोन आज होगा लॉन्च, जानें सबकुछ

Samsung Galaxy M53 5G आज भारत में लॉन्च होगा। यह Galaxy M Series का पहला फोन होगा जिसमें 108MP कैमरा मिलेगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही Amazon India पर लिस्ट किया है, जहां फोन के कुछ फीचर्स सामने आए हैं। सैमसंग के इस ‘Monster’ फोन में MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, यह पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy M52 की तरह ही 8GB RAM तक सपोर्ट के साथ आ सकता है। आइए, जानते हैं सैमसंग के इस फोन के बारे में हर डिटेल.. Also Read - Samsung Galaxy S23 Series में मिलेगी EV वाली बैटरी तकनीक! बढ़ेगी कैपेसिटी

सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को हाल ही में वियतनाम में लॉन्च किया है। भारत में भी फोन वियतनाम में लॉन्च हुए फोन जैसे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स के साथ आ सकता है। फोन में 8GB RAM और 128GB तक स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है। साथ ही, इसमें 8GB तक वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर (RAM Booster) फीचर भी दिए जाने की उम्मीद है।

सैमसंग का यह 5G स्मार्टफोन 6.7 इंच के FHD+ Super AMOLED Plus डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन में कंपनी पिछले मॉडल की तरह ही Infinity-O डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकती है। इस फोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, इसके डिस्प्ले और बैक पैनल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है।

Galaxy M53 5G में MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सैमसंग का पहला डिवाइस होगा जो मीडियाटेक के 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। वहीं, फोन में 8GB RAM और 128GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिल सकती है। साथ ही, इसमें 8GB तक RAM एक्सपेंशन फीचर भी दिए जाने की उम्मीद है।

