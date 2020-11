Samsung Galaxy M62 में होगी 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 7000mAh बैटरी!

Samsung (सैमसंग) की M सीरीज काफी पॉप्युलर रही है। साथ कोरियन की कंपनी सैमसंग ने इस सीरीज में Galaxy M51 को मोस्ट एक्सपेंसिव फोन के तौर पर पेश किया था। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी Galaxy M62 पर काम कर रही है जो बेहतर स्पेसिफिकेशंस और हाई प्राइस टैग के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। 2019 में Galaxy M40 फोन Galaxy M सीरीज का महंगा फोन था। कंपनी ने इस फोन को पंच होल एलसीडी पैनल और Qualcomm चिपसेट, दिया गया था। इसी सेम फोन को कई मार्केट में Galaxy A60 के नाम से लॉन्च किया गया था।

इसके बाद 2020 में Galaxy M51 को इस सीरीज में सबसे महंगे फोन के तौर पर पेश किया गया। कंपनी ने इस फोन में 7,000mAh बैटरी दी थी, जो अभी तक सैमसंग फोन में दी गई सबसे हाई पावर की बैटरी है। कंपनी ने इस डिवाइस को – Snapdragon 730G के साथ पेश किया था। हालांकि ये डिवाइस एमोलेड पैनल के साथ पेश किया गया था।

अब SamMobile की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग न्यू हैंडसेट पर काम कर रहा है। इस हैंडसेट का मॉडल नंबर SM-M625F है और इसे 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इसके मॉडल नंबर से संकेत मिलता है कि ये फोन Galaxy M62 हो सकता है। ऐसे में यह Galaxy M सीरीज का अब तक सबसे महंगा फोन हो सकता है।

M62, Galaxy M सीरीज में पहला फोन हो सकता है जिसे 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। हालांकि इस फोन के साथ कंपनी इसको लोअर स्टोरेज ऑप्शन के साथ भी मार्केट में पेशश कर सकती है। Galaxy M62 फोन को कंपनी अगले साल 2021 में लॉन्च कर सकती है। कंपनी इस फोन में 7,000mAh बैटरी को बरकरार रख सकती है। इसके अलावा फोन में क्वॉलकॉम चिपसेट, एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है।