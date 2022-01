Samsung Galaxy S21 FE 5G फोन की भारत में कीमत और स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। टिप्स्टर ने फोन की भारतीय कीमत की जानकारी दी है। साथ ही दावा किया है कि Samsung के इस फोन की कीमत जल्द ही लॉन्च होने वाले OnePlus 9RT से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। Also Read - OnePlus 10 Pro के खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा, 5000mah बैटरी और 48MP कैमरा समेत मिलेंगे ये फीचर्स

डिवाइस के खास स्पेसिफिकेशन Amazon India पर लिस्टिंग के जरिए पता चल गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसे भारत में कंपनी की सबसे फास्ट चिप के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब है कि डिवाइस में Exynos 2100 प्रोसेसर मिल सकता है। कंपनी हैंडसेट को UK में लॉन्च कर चुकी है। यहां पर Samsung Galaxy S21 FE की भारत में कीमत और स्पेसिफिकेशन यहां बताए गए हैं।

सैमसंग के इस डिवाइस को भारत में आज यानी 5 जनवरी, 2022 से लेकर 10 जनवरी, 2022 तक प्री बुक किया जा सकता है। इच्छुक ग्राहक Samsung India की ई-स्टोर या Samsung Shop App पर जाकर मात्र 999 रुपये देकर बुक कर सकते हैं। यह 11 जनवरी से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Samsung Galaxy S21 FE 5G को प्री-रिजर्व करने वाले ग्राहकों को ‘नेक्स्ट गैलेक्सी वीआईपी पास’ मिलेगा। इससे वे 2699 रुपये का गैलेक्सी स्मार्टटैग फ्री में पा सकेंगे। साथ ही ग्राहक किसी भी समय प्री-रिजर्व पास को रद्द करके और पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।

Tipster Yogesh Brar के ट्वीट कर बताया कि Samsung Galaxy S21 FE की शुरुआती कीमत भारत में 52,000 रुपये हो सकती है। डिस्काउंट के साथ इसे 48,000 रुपये से 49,000 रुपये के बीच में उपलब्ध कराया जा सकता है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि डिवाइस की कीमत इसके कॉम्पटीटर खास तौर से OnePlus 9RT से अधिक होगी। वनप्लस अपने इस फोन को भारत में 40,000-44,000 रुपये के बीच में लॉन्च कर सकता है।

Got a quote about Samsung Galaxy S21 FE for India.

INR 52K staring price, 48-49k with discounts.

A bit higher compared to the competition especially 9RT.

Will you pick S21FE over 9RT ?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 4, 2022