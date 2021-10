Samsung Galaxy S21 FE एक बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसका इंतजार यूजर्स काफी वक्त से कर रहे हैं। इस फोन के बारे में पिछले कई हफ्तों से रिपोर्ट्स आ रही है। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस फोन को कंपनी जनवरी के महीने में लॉन्च कर सकती है जबकि गैलेक्सी ए22 सीरीज फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Samsung Galaxy S22 Ultra में मिलेगा S Pen के लिए स्लॉट, केस रेंडर में सामने आई फोन की डिजाइन

अब टिप्स्टर Jon Prosser ने दावा किया है कि Samsung Galaxy S21 FE 11 जनवरी, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि Samsung Galaxy S21 FE गैलेक्सी एस21 की सीरीज में जुड़ेगी। इस सीरीज में पहले से Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ और Galaxy S21 Ultra फोन मौजूद है।

Samsung's S21 FE is delayed until January, as far as I know.

हालांकि सैमसंग ने अपने अनपैक्ड पार्ट 2 को 20 अक्टूबर को शेड्यूल किया है। अब देखना होगा कि 20 अक्टूबर को सैमसंग Samsung Galaxy S21 FE के लॉन्च की जानकारी देता है या नहीं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अनपैक्ड इवेंट पार्ट 2 में इस बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लॉन्च होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस फोन के लॉन्च में देरी का कारण इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले चिपसेट की कमी को बताया जा रहा है।

Weighing in on Samsung Unpacked Part 2, we don't think the S21 FE will be announced next week with shipments by the end of October as production doesn't start till December. We are Team January for the S21 FE launch.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 14, 2021