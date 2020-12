Samsung Galaxy S21, S21 Plus की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स लॉन्चिंग से पहले हुए लीक

पिछले कुछ वक्त से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैमसंग अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज यानी सीरीज 14 जनवरी को लॉन्च कर सकती है। हाल में Winfuture की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस सीरीज के स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लीक हुई है। इस सीरीज के सबसे ताकतवर स्मार्टफोन यानी के स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। हाल में Winfuture ने एक और रिपोर्ट जारी की है, जिसमें S21, S21 Plus की कीतम और स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। Also Read - Xiaomi साल 2021 में लॉन्च कर सकती है तीन फोल्डेबल स्मार्टफोन

Samsung Galaxy S21, S21 Plus के स्पेसिफिकेशन्स (अनुमानित)

रिपोर्ट्स की मानें तो यह दोनों ही स्मार्टफोन रेटिंग के साथ आएंगे। Galaxy S21 स्मार्टफोन में 6.2-inch का डिस्प्ले मिल सकता है जबकि फोन के प्लस वेरिएंट में 6.7inch का डिस्प्ले मिल सकता है। दोनों ही स्मार्टफोन में Dynamic 2X स्क्रीन दी जाएगी, जो ull + resolution of 1080 x 2400 pixels, 60 to 120Hz refresh rate, 1300nits brightness, ultrasonic in-screen fingerprint reader और Gorilla Glass 7 प्रोटेक्शन के साथ आएंगे।

S21 स्मार्टफोन प्लास्टिक रियर पैनल के साथ आ सकता है, जबकि प्लस वेरिएंट में हमें ग्लास का रियर पैनल देखने को मिलेगा। गैलेक्सी S21 स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह स्मार्टफोन 7.9mm मोटा होगा और इसका वजन लगभग 171 ग्राम हो सकता है। दूसरी ओर गैलेक्सी एस21 प्लस स्मार्टफोन में 4800mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 7.8mm मोटा होगा और इसका वजन 202 ग्राम हो सकता है।

दोनों ही स्मार्टफोन प्री-इंस्टॉल्ड 3.1 के साथ आएंगे, जो एंड्रॉयड 11 ओएस पर आधारित होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इन दोनों स्मार्टफोन के रिटेल बॉक्स में चार्जर नहीं होगा। यह दोनों डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे और इनमें वायरलेस व रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। जबकि फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन 10 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ आ सकते हैं।

स्मार्टफोन के यूरोपीय वर्जन में 2100 प्रोसेसर होगा। वहीं अमेरिका समेत कुछ अन्य बाजार में यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में हमें 8 जीबी रैम और 128 GB / 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ये फोन्स support, , 5.0, , – , और स्टीरियो स्पीकर के साथ लॉन्च हो सकते हैं।

कीमत (अनुमानित)

कीमत और कलर वेरिएंट की बात करें तो Galaxy S21 5G की शुरुआती कीमत 849 यूरो हो सकती है। यह फोन ग्रे, व्हाइट, पर्पल और पिंक कलर में उपलब्ध होगा। जबकि फोन का प्लस वेरइएंट 1049 यूरो की कीमत में आएगा और यह फोन सिल्वर, ब्लैक और पर्पल कलर में उपलब्ध होगा। अन्य स्टोरेज विकल्प के लिए उपभोक्ताओं को 50 यूरो तक अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।