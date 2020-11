Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन में होगा नया 108MP सेंसर, ToF सेंसर की होगी छुट्टी

इन दिनों अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन S21 सीरीज के स्मार्टफोन्स पर काम कर रहा है। पिछली बार सैमसंग ने Galaxy S20 Ultra स्मार्टफोन को चार रियर कैमरा सेंसर के साथ पेश किया था। इस फोन में कंपनी ने 108MP का प्राइमेरी कैमरा और तीन कैमरा सेंसर में ( ) कैमरा सेंसर भी दिए थे। अब Ultra स्मार्टफोन में कंपनी दूसरे कैमरा सेंसर ऑफर कर सकती है। Also Read - Samsung Galaxy M62 में होगी 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 7000mAh बैटरी!

जैसा कि अब तक हम जानते हैं कि सैमसंग का अपकमिंग स्मार्टफोन 14 जनवरी को लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन को चार रियर कैमरा सेंसर के साथ पेश किया जा सकता है। सैमसंग के इसस्मार्टफोन के डिजाइन रेंडर्स से यह जानकारी मिलती है। पॉपुलर टिपस्टर Ice Universe ने एक ट्वीट कर बताया कि सैमसंग के अपकमिंग Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन में कंपनी ToF कैमरा सेंसर नहीं देगी। Also Read - Samsung Galaxy M21s, 6000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी, 64MP बैक कैमरा, Exynos 9611 के साथ लॉन्च, जानें कीमत

कुछ दिनों पोस्ट किए एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि अपकमिंग Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन में कंपनी ISOCELL HM3 सेंसर देगी। 108MP कैमरा का पिक्सल साइज 0.8µm होगा और यह कैमरा सेटअप लेजर फोकस मॉड्यूल के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन में ToF सेंसर नहीं होंगे। Also Read - Upcoming Smartphones in India in November 2020 : दिवाली से पहले ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF. — Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020

Galaxy S20 Ultra स्मार्टफोन में सैमसंग ने 0.3MP का ToF सेंसर दिया था, जिसका अपर्चर f/1.0 था। इसकी मदद से पोर्टेड फोटोज में डेप्थ और लाइव फोकस वीडियो रिकॉर्ड होती थी। अगर सैमसंग Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन से इस सेंसर को रिमूव कर देता है तो सैमसंग डेप्थ ऑफ फिल्ड डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए दूसरा तरीका यूज कर सकता है।

अपकमिंग Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन को चार रियर कैमरा के साथ पेश किया जा सकत है। इसमें 108MP का प्राइमेरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, पेरिस्कोप टेलेफोटो कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही चौथा भी टेलीफोटो कैमरा सेंसर हो सकता है।



Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन को अगले साल की शुरुआत में Galaxy S21 और Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन के साथ पेश किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन सेंटर पंच होल सेल्फी कैमरा कटआउट के साथ processor और 2100 चिपसेट के साथ पेश किए जाएंगे।