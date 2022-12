Samsung Galaxy S23 Plus: सैमसंग अगले साल की शुरुआत में सैमसंग S23 सीरीज से पर्दा उठा सकती है, जिसमें तीन मॉडल लॉन्च हो सकते हैं। इन मॉडल्स के नाम Samsung Galaxy S23, S23 Plus और S23 Ultra होंगे। शुरुआत में इस सीरीज को दक्षिण कोरियाई बाजार में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद फरवरी महीने में अमेरिकी बाजार में पेश किया जा सकता है। यह तीनों ही प्रीमियम कैटेगरी के फोन होंगे और इस सीरीज के फीचर्स यूजर्स के होश उड़ा सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy M04 की पहली सेल आज, 8499 रुपये वाले फोन में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Samsung S23 Ultra को लेकर हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि इस अपकमिंग मोबाइल में 200MegaPixel का कैमरा देखने को मिल सकता है। लॉन्च से पहले Samsung Galaxy S23 Plus के फुल स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है, जिसे टिप्स्टर योगेश ब्रार ने शेयर किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

Samsung Galaxy S23 Plus: संभावित स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy S23 Plus बीते साल लॉन्च हो चुके Galaxy S22 Plus का अपग्रेड वेरिएंट है, जो 2022 की शुरुआत में लॉन्च हो चुका है। अपकमिंग डिवाइस में कई अनोखे अपग्रेड देखने को मिलेंगे। S23 Plus में 6.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलता है और इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स वाला सपोर्ट मिलेगा। Also Read - Reliance Jio ला रहा एक और सस्ता 4G स्मार्टफोन, गीकबेंच पर हुआ स्पॉट

Samsung Galaxy S23 Plus: का संभावित प्रोसेसर

सैमसंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कुछ कस्टमाइज बदलाव भी किए जाएंगे। इस कस्टमाइज बदलाव की बदौलत यूजर्स को ज्यादा बेहतर स्पीड का एक्सपीरियंस मिलेगा।

Samsung Galaxy S23 Plus: की रैम और स्टोरेज

सैमसंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में सबसे कम 8GB Ram मिलेगी। जबकि इसमें स्टोरेज के दो ऑप्शन नजर आ सकते हैं, जो 128GB/ 256GB होंगे। इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.0 की स्टोरेज दी जाएगी। यह मोबाइल 4700mAh की बैटरी और 25W fast charging सपोर्ट के साथ आएगा। यह फोन Android 13 पर काम करेगा।

Samsung Galaxy S23 Plus: कैमरा सेटअप

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसमें सेकेंडरी कैमरा 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। तीसरा कैमरा 10MP टेलीफोटो है। सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।