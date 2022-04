Samsung Galaxy S23 सीरीज में नई बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरियाई कंपनी इलेक्ट्रिक वीइकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी तकनीक अपकमिंग फ्लैगशिप में ला सकती है। कंपनी ने अपने इस प्रोजेक्ट का कोडनेम डायमंड रखा है, जिसमें स्मार्टफोन्स में इलेक्ट्रिक वीइकल वाली बैटरी तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है। इस तकनीक की वजह से कंपनी के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की बैटरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। Also Read - बिना चार्जर के iPhone बेचना Apple को पड़ा महंगा, देना पड़ेगा 76 हजार रुपये का जुर्माना

सैमकंग की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Samsung SDI फिलहाल इस प्रोजेक्ट डायमंड पर काम करी है। एक टिप्सटर द्वारा शेयर की गई डिटेल्स के मुताबिक, अपकमिंग Galaxy S23 लाइन-अप में Gen 5 EV बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मौजूदा जैली रोल (Jelly-Roll) तकनीक को रिप्लेस करेगा। Also Read - 108MP कैमरा के साथ लॉन्च होगा Samsung Galaxy Z Fold 4! मिलेगा यह चिपसेट

Galaxy S23 सीरीज के अलावा कंपनी फ्यूचर के डिवाइसेज के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है, जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा सकेगी। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए डिटेल्स के मुताबिक, Galaxy S23 Series में इस साल लॉन्च हुए Galaxy S22 Series के मुकाबले ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिल सकती है। Also Read - 4GB RAM, 25W फास्ट चार्जिंग, HD कैमरा, Windows 11 Home के साथ आया Samsung Galaxy Book Go लैपटॉप, देखें First Look

सैमसंग के इस प्रोजेक्ट डायमंड में अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के तीनों डिवाइसेज- Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ और Galaxy S23 Ultra की बैटरी कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाएगा। इस सीरीज के बेस मॉडल में 4,500mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं, S23+ में 5,000mAh की बैटरी दिए जाने की संभावना है। जबकि, इस सीरीज के टॉप मॉडल में 5,500mAh की बैटरी मिल सकती है।

Diamond will Introduce a new process method for the batteries, which increases the density of the battery.

4500mah

5000mah

5500mah+

Preparations for mass production lines have already begun. Testing is also underway.

Unlikely ZF4 uses this technology

💎 = S23 pic.twitter.com/COEOlqceXk

— Anthony (@TheGalox_) April 20, 2022