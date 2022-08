Samsung Galaxy S23 Ultra का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें फोटोग्राफी के लिए 200MP का कैमरा दिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में Samsung ने Galaxy S22 सीरीज पेश की थी। कंपनी अगले साल Galaxy S23 लाइन अप लॉन्च कर सकती है। लॉन्चिंग से पहले सीरीज के आने वाले फोन्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। Also Read - World Photography Day 2022: फोटोग्राफी करने के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, मिलेगी DSLR वाली क्वालिटी !

अब हालिया रिपोर्ट में Samsung Galaxy S23 Ultra के फिंगरप्रिंट सेंसर की जानकारी लीक हुई है। हालांकि, फिलहाल कंपनी ने अपकमिग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई खुलसा नहीं किया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Samsung Galaxy S23 Ultra Specification

etnews की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung अपकमिंग Galaxy S23 Series के डिवाइस में 200MP का कैमरा देने की योजना में है। यह सेंसर Samsung Galaxy S23 Ultra में मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल एक्सपीरियंस (एमएक्स) डिवीजन ने कंपनी के प्रमुख कैमरा पार्टनर्स को यह जानकारी दी है।

इसके अलावा Tipster Alvin (@sondesix) ने हाल में ट्वीट कर बताया है कि कंपनी अपने इस स्मार्टफोन के लिए Qualcomm’s 3D Sonic Max फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। यही फिंगरप्रिंट सेंसर Vivo X80 Pro और iQOO 9 Pro में दिया गया है। इस सेंसर में एक बड़ा स्कैनिंग एरिया और एक तेज स्कैनिंग स्पीड मिलती है, जो फोन को जल्द और आसानी से अनलॉक करता है।

It is rumoured that Samsung is going to use Qualcomm’s 3D Sonic Max fingerprint scanning technology for the Galaxy S23 Ultra.

It is the same sensor used in phones like vivo X80 Pro and iQOO 9 Pro, which has a huge scanning area and it can scan a finger very rapidly. pic.twitter.com/EUGp1olThC

— Alvin (@sondesix) August 18, 2022