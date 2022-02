Samsung Galaxy S9 रियर डिजाईन में कुछ बड़े बदलावों के साथ किया जा सकता है पेश

सैमसंग गैलेक्सी S8 और सैमसंग गैलेक्सी S8+ को क्रिटिक्स और अन्य जनरल यूजर्स ने काफी अच्छा रेस्पोंस दिया है। हालाँकि सैमसंग गैलेक्सी S8 Duo स्मार्टफोंस का एक फीचर जो काफी चर्चा में भी रहा है और जिसकी निंदा भी काफी हुई है, वह है उसका फिंगरप्रिंट सेंसर। इसकी प्लेसमेंट को लेकर फोन को काफी निंदा झेलनी पड़ी है। क्योंकि इसे रियर कैमरा के इतने करीब रखा गया था कि यूजर्स को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वह फिंगरप्रिंट स्कैनर को छू रहा है या कैमरा को। हालाँकि इस कमी को Note 8 में दूर करने की कोशिश की गई और सैमसंग कहीं न कहीं इसमें कामयाब भी हुआ है। और अब खबरें आ रही हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S9 को उसके रियर पैनल में बड़े बदलावों के साथ पेश किया जा सकता है, ताकि जो समस्या सैमसंग गैलेक्सी S8 Duo में देखने को मिली थी वह इसमें न मिले। इस स्मार्टफोन को 2018 की पहली तिमाही में पेश किया जा सकता है। Also Read - In Pics: Samsung Galaxy S Series में पिछले 10 साल में लॉन्च हुए ये स्मार्टफोन

एक लीक्स्टर के माध्यम से यह बात सामने आई है, हालाँकि रियर पैनल में क्या और किस तरह के बदलाव किये जायेंगे यह अभी सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरुर है कि बदलाव किये जायेंगे। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S9 Duo स्मार्टफोंस में आपको कुछ बदला हुआ डुअल कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सैमसंग इन्हें कुछ नए तरीके से फोन में शामिल कर सकता है। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट को भी काफी बदला जा सकता है।

The back of the Galaxy S9 will change a lot

