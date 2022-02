Samsung Galaxy S9 duo के साथ ही पेश किया जा सकता है 4-इंच की डिसप्ले वाला Samsung Galaxy S9 Mini

Samsung अगले महीने से अपने Samsung Galaxy S9 duo स्मार्टफोंस का मास प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। अभी इन स्मार्टफोंस पर कंपनी ज़ोरों से काम कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाल ही में आई एक अन्य खबर यह भी कह रही है कि कंपनी अपने इन दोनों स्मार्टफोंस के साथ एक अन्य स्मार्टफोन भी ला सकती है जो Samsung Galaxy S9 Mini नाम से पेश किया जा सकता है। Also Read - In Pics: Samsung Galaxy S Series में पिछले 10 साल में लॉन्च हुए ये स्मार्टफोन

अगर हम ValueWalk की बात मानें तो इसका कहना है कि यह रहस्यमयी स्मार्टफोन 4-इंच की डिसप्ले के साथ सैमसंग गैलेक्सी S9 Mini नाम से पेश किया जा सकता है। हालाँकि अभी कंपनी की ओर से इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा वेइबो पर भी एक ऐसा खबर सामने आई है कि सैमसंग एक ऐसे स्मार्टफोन पर भी काम कर रहा है जो 5-इंच की डिसप्ले से कम वाला होगा। और इस स्मार्टफोन में एक इनफिनिटी डिसप्ले होने वाली है। इसे भी देखें: Oppo F5 रिव्यु: अब AI आधारित होंगी आपकी सेल्फी Also Read - Samsung Galaxy S9 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में उपलब्ध, जानें ऑफर

यहाँ आपको बता दें कि सैमसंग ने अपने सैमसंग ग्लाक्स्य S8 और गैलेक्सी S8+ स्मार्टफोन को क्रमश: 5.8-इंच और 6.2-इंच की इनफिनिटी डिसप्ले के साथ पेश किया है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S7 और सैमसंग गैलेक्सी S7 एज स्मार्टफोन को क्रमश: 5.1-इंच और 5.5-इंच की डिसप्ले मौजूद थी। हालाँकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय के साथ सैमसंग की डिसप्ले का साइज़ बढ़ रहा है। हालाँकि हाला में आई एक रिपोर्ट कहती है कि यूजर्स को छोटे फोन भी पसंद आते हैं। यही कारण है कि एप्पल ने पिछले साल अपना iPhone SE लॉन्च किया था। और सैमसंग भी कुछ ऐसा भी करने जा रहा है।

Yes you’ll see an earlier announcement of #GalaxyS9 with dual cam,”faster”and with some new”tricks”(they say) ala #iPhoneX 🧙‍♂️ pic.twitter.com/T0ZJlhS0L4

