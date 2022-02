Samsung Galaxy S9 के पेटेंट से आया सामने फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस हो सकता है स्मार्टफोन

अगर हम रुमर्स पर गौर करें तो ऐसा सामने आ रहा है कि Samsung Galaxy S9 स्मार्टफोन में एप्पल के iPhone X स्मार्टफोन की तरह की Face ID फीचर होने वाला है, और एक नया पेटेंट इस बात की जानकारी दे रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S9 स्मार्टफोन में एक फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। सैमसंग ने अभी हाल ही में एक पेटेंट फाइल किया है जिसे सैमसंग ने KIPRIS के साथ फाइल किया है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

अगर इस पेटेंट में दी गई जानकारी सही है तो ऐसा होने वाला है कि सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप डिवाइस में एक छोटा रेसस यानी नौच शामिल करना वाला है। इसे सैमसंग गैलेक्सी S9 स्मार्टफोन में एक बटन के रूप में शामिल किया जाएगा, और यह फिंगरप्रिंट सेंसर के रूप में काम में लिया जा सकेगा। इस बात की जानकारी SamMobile के माध्यम से सामने आई है। इया पेटेंट एप्लीकेशन जिसे Cryptic Display Apparatus and Method of Manufacturing Display Apparatus नाम दिया गया है में हमने फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए एक तीसरी जगह भी देखी है। पहली दो जगहों की चर्चा करें तो यह फोन के बैक में और होम बटन में आती हैं।

आपको बता दें कि पिछले साल तक सैमसंग के फोंस में होम बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर को शामिल किया जाता था, एक दम साधारण और सरल, लेकिन चीजों ने 2017 में बदलना शुरू किया। और यह तब बदलना असल में शुरू हुआ जब हमने फुल व्यू डिसप्ले को बाजार में आते देखा। और सैमसंग ने अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को सैमसंग गैलेक्सी S8 और Note 8 में फोंस के बैक में ले लिया। हालाँकि इससे सैमसंग के कई फैंस और कुछ अन्य लोग हबी कुछ नाखुश थे।

गौरतलब हो कि The Korea Herald की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियाई कंपनी ने चीन में एक स्टार्टअप, DeePhi Tech पर बहुत पैसा लगाया है जो गहरी शिक्षा प्रौद्योगिकियों में माहिर है। अक्टूबर 2016 में, दक्षिण कोरियाई कंपनी ने Graphcore नामक यूके स्थित Ai tech firm पर $30 मिलियन का निवेश किया था। 2016 में स्थापित की गई DeePhi Tech में अमेजन वेब सर्विसेज, मीडियाटेक, Xilinx और सैमसंग जैसे ग्राहकों की एक प्रभावशाली सूची है। यह इसकी neural network compression technology और neural network hardware architecture के कारण है, प्रमुख कंपनियों ने इस पर निवेश करने में रुचि दिखाई है। दक्षिण कोरिया के अग्रणी वाहक एसके टेलीकॉम ने चीनी स्टार्टअप पर निवेश करने में रुचि दिखाई है।

Deep Neural Network Development Kit (DNNDK) एक deep learning वाली सॉफ्टवेयर विकास किट है, जो चीनी फर्म द्वारा प्रदान की जाती है जो गहराई से सीखने के अनुप्रयोगों को सुदृढ़ और तेज कर सकती है। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी speech recognition, neural language processing और उस प्रकृति की चीजों के लिए neural AI chips में दिलचस्पी ले रही है। इसलिए, संभावना है कि सैमसंग की आगामी Galaxy S9 में Exynos 9810 के साथ एक समर्पित neural AI chip शामिल हो सकता है।

